Кто получит три доплаты сразу
В апреле для работающих пенсионеров, имеющих не менее 35 лет стажа и получавших выплаты в размере не менее 7 000 гривен, повысили выплаты. Сумма доплат может составлять до 1200 гривен.
Читайте также Пенсионеров ждет большая доплата в августе: кого это касается
Как посчитать свою доплатуЧтобы счесть размер своего повышения, нужно увеличенный на два года стаж в годах, умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Последний определяется отношением собственной зарплаты к средней.
Также пересчет коснулся:
- тех, кто продолжил работать после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;
- тех, кому пенсию не перечисляли два года.
Кто еще получит доплаты
Также в июне свои ежемесячные доплаты получат пенсионеры, достигшие определенного возраста. Распределение сумм выглядит так:
- 70 лет – 300 гривен;
- 75 – 80 лет – 456 гривен;
- 80 лет – 570 гривен.
Пенсионеров ждет большая доплата в августе
Ко Дню Независимости ветераны войны и жертвы нацистских преследований получат значительную единовременную доплату. Пока ее точный размер не известен, но он вряд ли будет меньше, чем в 2021 году.
Тогда выплаты выглядели следующим образом:
- лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;
- II группы – 3 906 гривен;
- III группы – 3391 гривны;
- участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривна;
- членам семей погибших – 966 гривен;
- участникам войны – 612 гривны.