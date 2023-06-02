Кто получит три доплаты сразу

В апреле для работающих пенсионеров, имеющих не менее 35 лет стажа и получавших выплаты в размере не менее 7 000 гривен, повысили выплаты. Сумма доплат может составлять до 1200 гривен.

Читайте также Пенсионеров ждет большая доплата в августе: кого это касается

Напомним! Тогда выплатить деньги пенсионерам не удалось, потому что были определенные задержки в поступлении информации в ПФУ. Поэтому в июне пенсионеры получат выплаты сразу за 3 месяца. апрель, май и июнь.

Как посчитать свою доплату Чтобы счесть размер своего повышения, нужно увеличенный на два года стаж в годах, умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Последний определяется отношением собственной зарплаты к средней.

Также пересчет коснулся:

тех, кто продолжил работать после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;

тех, кому пенсию не перечисляли два года.

Кто еще получит доплаты

Также в июне свои ежемесячные доплаты получат пенсионеры, достигшие определенного возраста. Распределение сумм выглядит так:

70 лет – 300 гривен;

75 – 80 лет – 456 гривен;

80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Такие доплаты доступны только тем пенсионерам, которые получают выплаты ниже 10 340 гривен, но имеют соответствующий стаж.

Пенсионеров ждет большая доплата в августе

Ко Дню Независимости ветераны войны и жертвы нацистских преследований получат значительную единовременную доплату. Пока ее точный размер не известен, но он вряд ли будет меньше, чем в 2021 году.

Тогда выплаты выглядели следующим образом: