Кто и какие доплаты получит
На День независимости Украины для определенных категорий пенсионеров предусмотренные солидные доплаты. В частности, это касается ветеранов войны и жертв нацистских преследований.
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Пока неизвестно на какую сумму могут рассчитывать пенсионеры, но вероятно, что она не будет ниже, чем в 2021 году. Тогда выплаты выглядели следующим образом:
- лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;
- II группы – 3 906 гривен;
- III группы – 3391 гривны;
- участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривна;
- членам семей погибших – 966 гривен;
- участникам войны – 612 гривны.
Кто в июне получит доплаты сразу за 3 месяца
- Три доплаты сразу получат пенсионеры, которым назначили прибавку в апреле
- Тогда эти выплаты осуществить было невозможно из-за опоздания поступления информации в ПФУ, поэтому в начале лета эти люди получат доплаты за апрель, май и июнь.
- В апреле перечислили выплаты для лиц, которые до сих пор работают, имеют не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен.