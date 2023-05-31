Сколько получат пенсионеры в июне

В Пенсионном фонде предупреждают, что повышение будет колебаться в определенном диапазоне. То есть кто-то может получить только 100 гривен надбавки, а некоторые аж 1 200 гривен.

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Директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко добавляет, что это будет зависеть от заработной платы, которую получают продолжающие работать пенсионеры.

Для каждого человека это повышение индивидуально. Она может составлять от 100 гривен до 1 000–1 200 гривен, в зависимости от заработка за последние два года,

– объяснила Охрименко.

Напоминаем, что размер перечисленной пенсии зависит от страхового стажа и текущей заработной платы.

Важные нюансы о которых следует знать