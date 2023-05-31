Сколько получат пенсионеры в июне
В Пенсионном фонде предупреждают, что повышение будет колебаться в определенном диапазоне. То есть кто-то может получить только 100 гривен надбавки, а некоторые аж 1 200 гривен.
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Директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко добавляет, что это будет зависеть от заработной платы, которую получают продолжающие работать пенсионеры.
Для каждого человека это повышение индивидуально. Она может составлять от 100 гривен до 1 000–1 200 гривен, в зависимости от заработка за последние два года,
– объяснила Охрименко.
Важные нюансы о которых следует знать
- Зарплата для пересчета будет учитываться с 1 июля 2000 года. Таким образом, будет дополнительно включено два года с последнего периода пересчета, то есть с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2023 года.
- Июньская корректировка коснется пенсионеров, которые проработали 24 месяца после назначения пенсии или ее последнего перерасчета.
- Некоторые пенсионеры не получали перерасчет в течение двух лет, поскольку они прекратили работать только через несколько месяцев после последнего перерасчета. Теперь им также будет произведен перерасчет. Однако он будет включать только несколько месяцев, которые они работали.