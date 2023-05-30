Почему могут заблокировать карту

В Украине изменились правила блокировки банковских счетов за долги По закону №3048-IX, теперь это может затронуть даже тех, кому нужно оплатить 100 – 200 гривен. При том, что ранее такая мера применялась только к должникам, не уплатившим по меньшей мере 100 тысяч гривен.

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Счет должника арестовывается на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного (частного) исполнителя. Блокировка средств на счете не зависит от размера долга. Минимальной суммы нет,

– объясняют эксперты.

За что могут заблокировать карту

Причинами для наложения ареста на счет могут быть разнообразные долги. Среди прочего, за:

коммунальные услуги;

неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения и так далее.

Пенсионные счета арестовывать запрещено

Вместе с тем, во время военного положения ряд счетов блокировать запрещено. В частности:

пенсионные;

стипендиальные.

Впрочем, есть исключения. На такие счета может быть наложен арест, если решение касается:

взыскания алиментов;

возмещение вреда, причиненного увечьем или смертью в результате уголовного правонарушения;

должников–граждан России.

Что делать, если пенсионная карта заблокирована

Однако несмотря на запрет наложения ареста на пенсионные счета, может произойти ошибка – и пенсионная карта будет заблокирована. В этом случае, отмечают эксперты, необходимо обращаться к государственному или частному исполнителю.

Если на вашу карту наложили арест, вам необходимо получить справку от банка, под что именно открывался счет, и справку от Пенсионного фонда, что именно этот счет используется для начисления пенсий. Эти документы следует отослать исполнителю с просьбой снять арест. Формально, все должно решиться в течение одного дня,

– отмечают они.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны количество задолженностей в Украине увеличилось на 615 тысяч. В общей сложности количество долгов в Едином реестре должников уже превышает 8 миллионов.