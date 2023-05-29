Кто и какие получит надбавки
Доплаты предусмотрены для пенсионеров в возрасте от 70 лет. При этом чем старший человек, то на большую выплату может рассчитывать.
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Размеры надбавок в зависимости от возраста:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет и старше – 570 гривен.
Доплаты получат не все
Впрочем, такие доплаты предусмотрены не всем пенсионерам определенного возраста. В Пенсионном фонде объясняют: их не получат те, чьи выплаты превышают 10 340 гривен.
Кроме того, не все могут рассчитывать и на индексацию выплат в 2023 году. Это:
- работающие пенсионеры, имеющие недостаточный низкий страховой стаж, а расчетный размер пенсий которых меньше 2100 гривен;
- бывшие работники прокуратуры;
- те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер 20 930 гривен;
- получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).
Кто может получить доплату более чем в 800 гривен
В то же время украинцы, награжденные военными орденами и медалями, имеют право на существенную доплату к пенсии. По закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", размер доплат таким пенсионерам составляет от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В "денежном" выражении это от 418,6 до 837,2 гривны.
Размер доплаты будет зависеть от вида и количества наград. Причем это касается как советских наград, так и современных украинских.