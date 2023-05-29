Кто и какие получит надбавки

Доплаты предусмотрены для пенсионеров в возрасте от 70 лет. При этом чем старший человек, то на большую выплату может рассчитывать.

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Размеры надбавок в зависимости от возраста:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Доплаты получат не все

Впрочем, такие доплаты предусмотрены не всем пенсионерам определенного возраста. В Пенсионном фонде объясняют: их не получат те, чьи выплаты превышают 10 340 гривен.

Кроме того, не все могут рассчитывать и на индексацию выплат в 2023 году. Это:

работающие пенсионеры, имеющие недостаточный низкий страховой стаж, а расчетный размер пенсий которых меньше 2100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер 20 930 гривен;

получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

Напомним, в марте 2023 года более 10,5 миллиона пенсионеров проиндексировали выплаты. В среднем они выросли на 19,7%, или примерно на 600 гривен.

Кто может получить доплату более чем в 800 гривен

В то же время украинцы, награжденные военными орденами и медалями, имеют право на существенную доплату к пенсии. По закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", размер доплат таким пенсионерам составляет от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В "денежном" выражении это от 418,6 до 837,2 гривны.

Размер доплаты будет зависеть от вида и количества наград. Причем это касается как советских наград, так и современных украинских.

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