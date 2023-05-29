Хто і які отримає надбавки

Доплати передбачені для пенсіонерів віком від 70 років. При цьому що старша людина, то на більшу виплату може розраховувати.

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Розміри надбавок залежно від віку:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років і старшим – 570 гривень.

Доплати отримають не всі

Втім, такі доплати передбачені не для всіх пенсіонерів визначеного віку. У Пенсійному фонді пояснюють: їх не отримають ті, чиї виплати перевищують 10 340 гривень.

Окрім цього, не всі можуть розраховувати й на індексацію виплат у 2023 році. Це:

працюючі пенсіонери, які мають недостатній низький страховий стаж, а розрахунковий розмір пенсій яких менший за 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривень;

ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Нагадаємо, у березні 2023 року понад 10,5 мільйона пенсіонерів проіндексували виплати. В середньому вони зросли на 19,7%, або приблизно на 600 гривень.

Хто може отримати доплату в понад 800 гривень

Водночас українці, нагороджені військовими орденами та медалями, мають право на суттєву доплату до пенсії. За законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", розмір доплат таким пенсіонерам складає від 20% до 40 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У "грошовому" вираженні це від 418,6 до 837,2 гривні.

Розмір же доплати залежатиме від виду й кількості нагород. При чому це стосується як радянських нагород, так і сучасних українських.

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