Спеціальний застосунок від ПФУ

Мобільний застосунок від ПФУ можна легко знайти в App Store чи Google Play, ввівши запит "Пенсійний фонд". Допоможе розпізнати його серед інших емблема Фонду.

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Авторизуватись можна трьома способами: за допомогою логіну, через електронний цифровий підпис та за допомогою GovID.

За допомогою логіну

Необхідно ввести особистий логін та пароль, попередньо отримавши його в територіальному підрозділі Фонду. Цей тип авторизації дозволяє використовувати лише знеособлені електронні сервіси Фонду.

​Через електронний цифровий підпис

Щоб скористатись цим способом, необхідно обрати Акредитований центр сертифікації ключів, відшукати сертифікат ключа електронного підпису на пристрою та ввести особистий пароль.

Цей тип авторизації дозволяє використовувати всі можливості особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, надсилати заяви, документи та вносити (за необхідності) особисті дані.

За допомогою GovID

Авторизація через GovID дозволяє використовувати всі можливості особистого кабінету – окрім тих, де користувачу необхідно накладати на документи цифровий підпис. Для того ж, щоб авторизуватись за GovID, потрібно:

обрати опцію "Увійти за допомогою Bank ID НБУ";

обрати з переліку банк, в якому маєте рахунок;

авторизуватись в банківській установі та надати згоду на передачу банком персональних даних;

перевірити особисті дані й надати згоду на поширення персональних даних.

Як скористатись мобільним застосунком "Пенсійний фонд" за допомогою Bank ID / Інфографіка ПФУ

Чи вистачить у Пенсійному фонді коштів на виплати

Тим часом ПФУ зіткнувся із недобором надходжень – розмір цієї суми становив майже 4 мільярди гривень. Однак, голова фінансового комітету Данило Гетманцев запевняє: панікувати не варто.

Річ у тім, зазначив він, що за перші 4 місяці 2023 року власні доходи ПФУ зросли на 21,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А тому на сьогодні фінансовий стан фонду дозволяє виконувати всі зобов’язання щодо виплати:

пенсій;

страхових платежів;

житлових пільг;

субсидій.

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