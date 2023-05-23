Відомо, що минулого місяця, а саме у квітні, надходження до Пенсійного фонду рекордно зменшилися. Недобір становив аж 3,9 мільярда гривень.

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Чи вистачить грошей на виплати

Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевняє, що за перші 4 місяці 2023 року власні доходи ПФУ зросли на 21,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

А от план із доходів з січня по квітень перевиконано на 14,2 мільярда гривень навіть попри недобір у квітні.

Головним фактором зростання власних надходжень до ПФУ залишаються виплати військовим, а також поступове відновлення ринку праці. На 2023 рік, за останнім прогнозом НБУ, номінальні зарплати мають зрости на 22% (проти 6% у 2022 році). Порівняно з минулим роком зайнятість теж відновлюється, хоч і повільними темпами. За оцінками НБУ, у 2023 році рівень безробіття має скоротитися до 18% (проти 21% минулого року),

– наголосив Гетманцев.

Відповідно до цього, фінансовий стан Фонду, за словами нардепа, дозволяє виконувати всі зобов'язання щодо виплат. Сюди входять і пенсії, і страхові платежі, і субсидії тощо.

Як пенсіонерам в окупації отримати виплати

На жаль, на тимчасово окупованих територіях українці похилого віку не можуть витратити пенсію на власні потреби. Однак усі кошти зараховуються на рахунки у повному розмірі незалежно від місця перебування.

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