Известно, что в прошлом месяце, а именно в апреле, поступления в Пенсионный фонд рекордно снизились. Недобор составил 3,9 миллиарда гривен.

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Хватит ли денег на выплаты

В то же время глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уверяет, что за первые 4 месяца 2023 года собственные доходы ПФУ выросли на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А вот план по доходам с января по апрель перевыполнен на 14,2 миллиарда гривен даже несмотря на недобор в апреле.

Главным фактором роста собственных поступлений в ПФУ остаются выплаты военным, а также постепенное возобновление рынка труда. На 2023 год, по последнему прогнозу НБУ, номинальные зарплаты должны вырасти на 22% (против 6% в 2022 году). По сравнению с прошлым годом занятость тоже восстанавливается, хоть и медленными темпами. По оценкам НБУ, в 2023 году уровень безработицы должен сократиться до 18% (против 21% в прошлом году),

– подчеркнул Гетманцев.

Согласно этому, финансовое состояние Фонда, по словам нардепа, позволяет выполнять все обязательства по выплатам. Сюда входят и пенсии, и страховые платежи, и субсидии.

Как пенсионерам в оккупации получить выплаты

К сожалению, на временно оккупированных территориях украинцы преклонных лет не могут потратить пенсию на собственные нужды. Однако все средства засчитываются на счета в полном размере вне зависимости от места нахождения.

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