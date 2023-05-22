Когда пенсии перечисляют индивидуально
По словам председателя правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса, индивидуальный перерасчет производится после обращения лица в фонд с заявлением о его проведении. Также следует добавить "какой-то дополнительный документ, влияющий на размер пенсии" ( к примеру, о трудовом стаже, не учтенном по пенсионному делу, об изменении количества членов семьи и т.п.).
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Другая опция – возникновение обстоятельств, дающих право на повышение пенсии конкретного лица (например, пребывание на иждивении у пенсионера нетрудоспособных членов семьи).
При каких условиях пенсии перечисляют массово
Массовые перерасчеты производятся в связи с изменениями в законодательстве и не нуждаются в личном обращении пенсионера. Они осуществляются в связи с:
- увеличением прожиточного минимума, минимальной заработной платы;
- проведением индексации пенсий;
- установка возрастных надбавок.
В результате таких перерасчетов, отметил Капинус, размер повышения каждого конкретного пенсионера определяется индивидуально с учетом личных показателей личности. Речь идет о:
- законе, по которому была назначена пенсия;
- годе назначения выплаты;
- продолжительности страхового стажа;
- величине заработной платы;
- факте работы;
- принадлежности пенсионера к определенной возрастной категории.
Кому пересчитают пенсии в июне
В июне 1 000 гривен доплатят украинцам, которые сейчас соответствуют двум условиям. В частности:
- размер пенсий которых составляет 5 842 гривны;
- которые вышли на пенсию, имея 35 лет страхового стажа.
При этом коэффициент в формуле расчета также увеличен. В настоящее время он составляет 0,37 – вместо прежнего 0,35.