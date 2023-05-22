Средства становятся собственностью пенсионера
Как объяснил председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус, выплатные документы готовятся ежемесячно. А в момент зачисления пенсии на счет эти средства становятся собственностью пенсионера. Поэтому он может использовать их тогда, когда будет иметь возможность или потребность.
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Средства, направленные на выплату пенсий получателям через учреждения уполномоченных банков, зачисляются на счета пенсионеров в полном размере, независимо от того, где находится человек,
– рассказал он.
Что делать, если получить пенсию наличными невозможно
В то же время, отметил Капинус, может возникнуть ситуация, когда работники Укрпочты из-за временной оккупации или активных боевых действий не смогут обеспечить выплату пенсии тем, кто получал ее:
- в отделении почтовой связи;
- с доставкой на дом.
В таком случае, пояснил он, все средства пенсионер сможет получить, когда это станет возможным и безопасным – причем способом, который будет удобен именно для него. В частности:
- со счета, открытого Пенсионным фондом Украины в Ощадбанке;
- у почтальона.
Как получить пенсию со счета
Как объяснил Капинус, чтобы получить средства со счета, нужно будет лично обратиться либо в Ощадбанк – и заключить с ним договор обслуживания банковского счета, – либо в Пенсионный фонд. К последнему следует обращаться, чтобы:
- сообщить реквизиты своего счета в другом банке – в случае если хотите перевести выплату из Ощадбанка в другой банк;
- возобновить выплату на почтовое отделение – после возобновления его работы;
- перевести выплату на почтовое отделение по другому адресу проживания.
Как перевести пенсию на карту с помощью ПФУ
В то же время украинцы могут попробовать перевести пенсию на карту с помощью Портала электронных услуг ПФУ. Для этого нужно:
- зайти на портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться;
- найти и выбрать пункт "О пенсионном обеспечении";
- выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело", – Заявление об изменении способа выплаты пенсии;
- заполнить всю необходимую информацию (подсказки будут на экране);
- загрузить отсканированные документы – паспорт, идентификационный код, заявление по реквизитам из банка;
- заявку необходимо подписать собственной электронной подписью (ЭЦП можно сделать с помощью онлайн-банкинга).