Средства становятся собственностью пенсионера

Как объяснил председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус, выплатные документы готовятся ежемесячно. А в момент зачисления пенсии на счет эти средства становятся собственностью пенсионера. Поэтому он может использовать их тогда, когда будет иметь возможность или потребность.

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Средства, направленные на выплату пенсий получателям через учреждения уполномоченных банков, зачисляются на счета пенсионеров в полном размере, независимо от того, где находится человек,

– рассказал он.

Что делать, если получить пенсию наличными невозможно

В то же время, отметил Капинус, может возникнуть ситуация, когда работники Укрпочты из-за временной оккупации или активных боевых действий не смогут обеспечить выплату пенсии тем, кто получал ее:

в отделении почтовой связи;

с доставкой на дом.

В таком случае, пояснил он, все средства пенсионер сможет получить, когда это станет возможным и безопасным – причем способом, который будет удобен именно для него. В частности:

со счета, открытого Пенсионным фондом Украины в Ощадбанке;

у почтальона.

Обратите внимание! За украинцами, оказавшимися на временно оккупированных территориях в результате вооруженной агрессии России, сохраняется право на начисление и получение пенсий, предусмотренные законодательством.

Как получить пенсию со счета

Как объяснил Капинус, чтобы получить средства со счета, нужно будет лично обратиться либо в Ощадбанк – и заключить с ним договор обслуживания банковского счета, – либо в Пенсионный фонд. К последнему следует обращаться, чтобы:

сообщить реквизиты своего счета в другом банке – в случае если хотите перевести выплату из Ощадбанка в другой банк;

возобновить выплату на почтовое отделение – после возобновления его работы;

перевести выплату на почтовое отделение по другому адресу проживания.

Следует помнить! В случае невозможности доставки Укрпочтой пенсий, денежной помощи, невыплаченные суммы включаются в выплату в последующих выплатных периодах.

Как перевести пенсию на карту с помощью ПФУ

В то же время украинцы могут попробовать перевести пенсию на карту с помощью Портала электронных услуг ПФУ. Для этого нужно:

зайти на портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться;

найти и выбрать пункт "О пенсионном обеспечении";

выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело", – Заявление об изменении способа выплаты пенсии;

заполнить всю необходимую информацию (подсказки будут на экране);

загрузить отсканированные документы – паспорт, идентификационный код, заявление по реквизитам из банка;

заявку необходимо подписать собственной электронной подписью (ЭЦП можно сделать с помощью онлайн-банкинга).

Важно! Если у банковской карты, на которую осуществлялись пенсионные поступления, истек срок действия, можно попытаться открыть виртуальную карту.