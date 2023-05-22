Почему россиянам выдают талоны на еду

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа начали раздавать электронные сертификаты "Мир", которые потратить можно будет только в сети магазинов X5 Retail Group. Программа будет расширяться на несколько регионов.

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Что известно о X5 Retail Group Х5 – это компания, взаимодействующая с руководством еще нескольких регионов по внедрению системы электронных сертификатов. В сеть входят такие популярные российские магазины как "Пятерочка" и "Перекресток".

Доходы россиян стремительно падают

Российское статистическое ведомство официально заявило, что:

в 2022 году реальные доходы населения России снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году;

рост цен по итогам прошлого года достиг 17,83% в годовом выражении.

Проще говоря теперь часть населения может себе позволить 15 из 24 базовых продовольственных товаров. Например, в 2021 году россияне со средним достатком могли себе позволить 102,8 килограмма говядины в месяц, а в 2022 — всего 97 килограммов.

Показательно то, что продажа продовольствия в прошлом году упала на 1,5%, а в начале 2023 года – еще на 3,4%. То есть с учетом инфляции оборот российской розницы упал ниже 2011 года.

В некоторых регионах России в домах нет даже санузлов