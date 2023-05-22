Почему россиянам выдают талоны на еду
Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа начали раздавать электронные сертификаты "Мир", которые потратить можно будет только в сети магазинов X5 Retail Group. Программа будет расширяться на несколько регионов.
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Доходы россиян стремительно падают
Российское статистическое ведомство официально заявило, что:
- в 2022 году реальные доходы населения России снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году;
- рост цен по итогам прошлого года достиг 17,83% в годовом выражении.
Проще говоря теперь часть населения может себе позволить 15 из 24 базовых продовольственных товаров. Например, в 2021 году россияне со средним достатком могли себе позволить 102,8 килограмма говядины в месяц, а в 2022 — всего 97 килограммов.
Показательно то, что продажа продовольствия в прошлом году упала на 1,5%, а в начале 2023 года – еще на 3,4%. То есть с учетом инфляции оборот российской розницы упал ниже 2011 года.
В некоторых регионах России в домах нет даже санузлов
- Недавно в сети появилось видео, в которому показали Как жители российского города Чита живут в бараках и выбрасывают свой стул напротив дома. Туалеты в некоторых районах города просто отсутствуют.
- Одна из героинь сюжета призналась, что за 25 лет жизни ни разу не ходила там в туалет, поскольку его просто нет. Также она боится провалиться в дыру в уличном санузле.
- В начале войны украинцы удивлялись факту, что некоторые россияне не знали о существовании унитазов. Пережившие оккупацию жители Черниговской области рассказали, как российские захватчики удивлялись туалету в доме.