Глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук показал будни российской Читы. Люди живут в бараке без туалета и выбрасывают свои фекалии напротив дома.

Смотрите также Молоток, спиннинг и поломанная болгарка: кафир жалуется на "помощь" от "Единой России"

Столица Забайкалья тонет в фекалиях

В России местная столица Забайкалья Чита тонет в мусоре и фекалиях местных жителей. Целые районы живут без канализации: они либо ходят в ведра у себя дома, а потом выливают все во двор, либо ходят в переполненные деревянные туалеты.

Российские СМИ показали реалии русского города. Героиня сюжета призналась, что за 25 лет жизни ни разу не ходила там в туалет, поскольку его просто нет. Также она боится провалиться в дыру.

За 25 лет ни разу здесь не ходила в туалет. У нас нет, где ходить в туалет,

– сказала она.

Другая местная жительница показала, куда жителей домов выливают свои нечистоты. Особенно весело там становится, когда начинается жара и все начинает вонять, или когда наступают паводки – тогда везде плавают фекалии. Иронично, что в этот момент власти страны тратят миллиарды на войну против Украины.

К слову, напомним, что некоторые россияне не знали о существовании унитазов. Пережившие оккупацию жители Черниговской области рассказали, как российские захватчики удивлялись туалету в доме.

Убегая от ВСУ, определенные уникумы забрали унитазы с собой. Однако вряд ли это им помогло, ведь без канализации эта "чудо-дыра" не работает должным образом.