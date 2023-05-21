Предоставленное оккупантам "добро", мягко говоря, не пригодно для использования на войне. Соответствующее видео было опубликовано в российских телеграмм-каналах, передает 24 Канал.
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"Распаковка" от оккупанта
Россиянин на видео показывает коробку с разным хламом, посланным от партии "Единая Россия". Оккупант, в частности, демонстрирует дрель без насадок, старый молоток, спиннинг, поломанную болгарку и даже детский кинжал.
Вот это полезная вещь (молоток – 24 Канал). Эта вещь нам однозначно понадобится, когда мы доберемся до тех, кто нам это прислал,
– говорит русский солдат.
Оккупант показывает помощь от "Единой России": смотрите видео
Затем оккупант обратился к подписчикам и всем "благотворителям", помогающим русской армии.
"Дорогие друзья, если вы хотите нам и дальше отсылать х*рню по остаточному принципу, то присылайте лучше гвозди или деньги, чтобы ребята хотя бы оделись", – сказал россиянин.
Кстати, "Единой России" уже скоро не придется позориться, ведь отсылать помощь будет некому.
Актуальные потери врага
С начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 203 160 человек. Так, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 730 захватчиков.
Помимо человеческого ресурса, российские террористы лишились также огромного количества техники. С 24 февраля 2022 года украинские бойцы ликвидировали:
- танков – 3783 (+2),
- боевых бронированных машин – 7398 (+16),
- артиллерийских систем – 3258 (+29)
- РСЗО – 564,
- средства ПВО – 327 (+2),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2822 (+21),
- крылатые ракеты – 1011,
- корабли и катера – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6115 (+12),
- специальная техника – 425 (+2).