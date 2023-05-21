Надане окупантам "добро", м'яко кажучи, не придатне для використання на війні. Відповідне відео опублікували у російських телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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"Розпаковка" від окупанта

Росіянин на відео показує коробку з різним непотребом, що надіслали від партії "Єдина Росія". Окупант, зокрема, демонструє дриль без насадок, старий молоток, спінінг, поламану болгарку і навіть дитячий кинджал.

Ось це корисна річ (молоток – 24 Канал). Ця річ нам однозначно знадобиться, коли ми доберемось до тих, хто нам це прислав,

– каже російський солдат.

Окупант показує допомогу від "Єдиної Росії": дивіться відео

Потім окупант звернувся до підписників і усіх "благодійників", які допомагають російській армії.

"Дорогі друзі, якщо ви хочете нам і далі відсилати х*рню по залишковому принципу, то присилайте краще цвяхи або гроші, щоб хлопці хоча б вдягнулись", – сказав росіянин.

До речі, "Єдиній Росії" вже скоро не доведеться ганьбитись, адже відсилати допомогу не буде кому.

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 203 160 осіб. Так, лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 730 загарбників.

Крім людського ресурсу, російські терористи втратили також величезну кількість техніки. З 24 лютого 2022 року українські бійці ліквідували: