В сети появилось красноречивое видео. На нем можно увидеть конфликт, разразившийся в Казахстане между местной жительницей и россиянкой, передает 24 Канал. Последнюю послали к Путину за ее поддержку войны против Украины.

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Казахи ненавидят российских оккупантов

Конфликт, как вы уже поняли, разгорелся вокруг вопроса войны в Украине. Во время поездки в общественном транспорте казашка разложила по полкам отношение к русским ее земляков.

Смерть русским фашистам, оккупантам, которые за деньги убивают, насилуют, воруют, мародерят чужие государства. Слава Украине! Крым – украинский! Мы, казахи, за счастье украинцев и счастье своих детей!

– отметила она.

Жительница Казахстана указала россиянке на ее истинное место: смотрите видео

Женщина подчеркнула, что казахи ненавидят российских оккупантов. Также напоследок обратилась к своей оппонентке: "Если ты такая фашистка и террористка, иди, чего ты здесь сидишь?" Она призвала россиянку ехать к Путину и заступаться за него и свое войско, а не отсиживаться в Казахстане.

Но это еще не конец. Ведь барышня пригрозила, что ударит россиянку. Кроме того, добавила, что ожидает момента, когда "Путина повесят", а всех "россиян московитами назовут".

Жду, когда все государства поделятся и останется в России маленький Урал. В скором времени так будет,

– подчеркнула женщина.

К слову, о московитах и Московии. Литва может скоро переименовать Россию.

В Литве Россию могут назвать Московией

Комитет будущего Сейма вот-вот должен начать дискуссию о переименовании России. Во время нее будут рассуждать о том, целесообразно ли будет изменить топоним в литовском языке. Чтобы страна-агрессор называлась "Московией". Об этом заявил глава комитета Либерал Раймундас Лопата.

Мы называем Россию Россией, потому что она сама себя так называет. С исторической перспективы Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укорененный в западном сознании великороссийский нарратив,

– подчеркнул Лопата.

Во время обсуждений будут размышлять над тем, как лучше назвать страну, которой руководит кровавый диктатор. По всей вероятности, будет говориться ни о России, ни о Московии. Ведь могут выбрать другой топоним.