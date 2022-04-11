То, что оккупанты не знали о существовании унитазов, является очередным свидетельством того, что на территории государства-агрессора они живут очень бедно.

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Некоторые россияне только в Украине узнали об унитазах

По словам переживших оккупацию женщин с Черниговщины, для некоторых российских захватчиков настоящим шоком стало увидеть унитаз. Сначала они расспрашивали у украинцев, что это такое, а потом, уже убегая в Беларусь, украли унитазы.

Они унитазы уносили. Унитазы! Заходит в дом – и говорит: "А что это такое?". А ему кто-то: "Унитаз". "А что это такое?"... Спрашивает, зачем оно. Ему отвечают, что мы в туалет ходим,

– рассказала местная бабушка.

Оккупантов такие слова изумляли: "Как? В комнате – в туалет?".

Женщина предполагает, что теперь унитаз из ее дома будет стоять где-то посреди комнаты в деревне на Дальнем Востоке. И местные жители будут использовать его по назначению, не понимая, что нужна еще и канализация.

Однако некоторые россияне не решились воспользоваться "страшным" изобретением. "В Ягодном, говорили, на унитаз ставили мисочку – и "ходили". А тогда выносили. Это ведь вообще!" – рассказала другая женщина.

Напомним, россияне массово мародерят в Украине. Воруют все – кур, бытовую технику, украшения.

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