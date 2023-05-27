Специальное приложение от ПФУ

Мобильное приложение от ПФУ можно легко найти в App Store или Google Play, введя запрос "Пенсионный фонд". Поможет распознать его среди других приложений эмблема Фонда.

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Авторизироваться можно тремя способами: с помощью логина, через электронную цифровую подпись и с помощью GovID.

С помощью логина

Необходимо ввести личный логин и пароль, предварительно получив его в территориальном подразделении Фонда. Этот тип авторизации позволяет использовать только обезличенные электронные сервисы Фонда.

​ Через электронную цифровую подпись

Чтобы воспользоваться этим способом, необходимо выбрать Аккредитованный центр сертификации ключей, найти сертификат ключа электронной подписи на устройстве и ввести личный пароль.

Этот тип авторизации позволяет использовать все возможности личного кабинета на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, присылать заявления, документы и вносить (при необходимости) личные данные.

С помощью GovID

Авторизация через GovID позволяет использовать все возможности личного кабинета – кроме тех, где пользователю необходимо накладывать на документы цифровую подпись. Чтобы авторизироваться через GovID, нужно:

выбрать опцию "Войти с помощью Bank ID НБУ";

выбрать из перечня банк, в котором у вас счет;

авторизоваться в банковском учреждении и дать согласие на передачу банком персональных данных;

проверить личные данные и согласиться на распространение персональных данных.

Как воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд" с помощью Bank ID / Инфографика ПФУ

Хватит ли в Пенсионном фонде средств на выплаты

Тем временем ПФУ столкнулся с недобором поступлений – размер этой суммы составил почти 4 миллиарда гривен. Однако глава финансового комитета Даниил Гетманцев уверяет: паниковать не стоит.

Дело в том, отметил он, что за первые 4 месяца 2023 года собственные доходы ПФУ выросли на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А потому в настоящее время финансовое состояние фонда позволяет выполнять все обязательства по выплате:

пенсий;

страховых платежей;

жилищных льгот;

субсидий.

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