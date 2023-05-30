Чому можуть заблокувати карту

В Україні змінилися правила блокування банківських рахунків за борги. За законом №3048-IX, тепер це може зачепити навіть тих, кому потрібно сплатити 100 – 200 гривень. При тому, що раніше такий захід застосовувавсь лише до боржників, які не сплатили щонайменше 100 тисяч гривень.

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Рахунок боржника заарештовується на підставі документу про арешт коштів, який надійшов до банку від державного (приватного) виконавця. Блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу. Мінімальної суми немає,

– пояснюють експерти.

За що можуть заблокувати карту

Причинами для накладання арешту на рахунок можуть бути різноманітні борги. Серед іншого, за:

комунальні послуги;

несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху тощо.

Пенсійні рахунки арештовувати заборонено

Разом з тим, під час воєнного стану низку рахунків блокувати заборонено. Зокрема:

пенсійні

стипендіальні.

Втім, є виключення. На такі рахунки може бути накладений арешт, якщо рішення стосується:

стягнення аліментів;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або смертю внаслідок кримінального правопорушення;

боржників–громадян Росії.

Що робити, якщо пенсійна карта заблокована

Однак попри заборону накладання арешту на пенсійні рахунки може статись помилка – і пенсійна карта буде заблокована. В такому разі, зазначають експерти, необхідно звертатися до державного чи приватного виконавця.

Якщо на вашу картку наклали арешт, вам необхідно отримати довідку від банку, під що саме відкривався рахунок, та довідку від Пенсійного фонду, що саме цей рахунок використовується для нарахування пенсій. Ці документи треба надіслати виконавцю із проханням зняти арешт. Формально, все має вирішитися протягом одного дня,

– зазначають вони.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни кількість заборгованостей в Україні збільшилась на 615 тисяч. Загалом же кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників вже перевищує 8 мільйонів.