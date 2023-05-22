За що заборгували українці

Як розповіли аналітики з Опендатабот, майже чверть усіх боргів – 24,6% – складає стягнення коштів на користь держави. Їх зафіксовано майже 2 мільйони.

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Також українці мають багато боргів через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху – 21,4%, або понад 1,726 мільйона.

Трохи менше боргів накопичено за несплату адміністративних штрафів – 18,4%, або 1,483 мільйона. Майже стільки ж – в рамках стягнення коштів: 18,3%, або 1,471 мільйона.

За що боргують українці / Інфографіка Опендатабот

За комунальні послуги українці накопичили майже 630 тисяч боргів (7,8%). За аліменти – майже 204 тисячі (2,5%). При цьому остання категорія, підкреслили аналітики, за час війни зросла на 5%.

Як зросла кількість боргів в Україні / Інфографіка Опендатабот

Що загрожує боржникам

В Україні для боржників передбачена низка санкцій. Серед яких:

  • обмеження на відкриття нових банківських рахунків;
  • блокування поточних рахунків;
  • заборона на виїзд за кордон;
  • неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо.

Борги за комуналку можна сплатити в розстрочку

Водночас українці мають можливість заплатити за комунальні послуги у розстрочку – оформивши спеціальний договір реструктуризації заборгованості. Для цього потрібно звернутись до будь-якого районного сервісного центру КК "Центр комунального сервісу":

  • попередньо записатися за цим посиланням;
  • подати відповідну заяву.

Необхідні документи (оригінали та копії):

  • паспорт або ID-картка та витяг з ЄДР;
  • картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки у разі наявності ІПН в зазначеному документі);
  • документ, що підтверджує право власності житлом та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
  • довіреність на представника та його паспорт (якщо договір укладатиме хтось замість вас).