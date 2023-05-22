За що заборгували українці

Як розповіли аналітики з Опендатабот, майже чверть усіх боргів – 24,6% – складає стягнення коштів на користь держави. Їх зафіксовано майже 2 мільйони.

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Також українці мають багато боргів через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху – 21,4%, або понад 1,726 мільйона.

Трохи менше боргів накопичено за несплату адміністративних штрафів – 18,4%, або 1,483 мільйона. Майже стільки ж – в рамках стягнення коштів: 18,3%, або 1,471 мільйона.

За що боргують українці / Інфографіка Опендатабот

За комунальні послуги українці накопичили майже 630 тисяч боргів (7,8%). За аліменти – майже 204 тисячі (2,5%). При цьому остання категорія, підкреслили аналітики, за час війни зросла на 5%.

Важливо! До Єдиного реєстру боржників потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

Як зросла кількість боргів в Україні / Інфографіка Опендатабот

Що загрожує боржникам

В Україні для боржників передбачена низка санкцій. Серед яких:

обмеження на відкриття нових банківських рахунків;

блокування поточних рахунків;

заборона на виїзд за кордон;

неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо.

Зверніть увагу! Єдиний реєстр боржників є публічним. А тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.

Борги за комуналку можна сплатити в розстрочку

Водночас українці мають можливість заплатити за комунальні послуги у розстрочку – оформивши спеціальний договір реструктуризації заборгованості. Для цього потрібно звернутись до будь-якого районного сервісного центру КК "Центр комунального сервісу":

попередньо записатися за цим посиланням;

подати відповідну заяву.

Нагадаємо, в Україні переглянуть тарифи на електроенергію та воду – при чому, в бік збільшення.

Необхідні документи (оригінали та копії):