За що заборгували українці
Як розповіли аналітики з Опендатабот, майже чверть усіх боргів – 24,6% – складає стягнення коштів на користь держави. Їх зафіксовано майже 2 мільйони.
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Також українці мають багато боргів через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху – 21,4%, або понад 1,726 мільйона.
Трохи менше боргів накопичено за несплату адміністративних штрафів – 18,4%, або 1,483 мільйона. Майже стільки ж – в рамках стягнення коштів: 18,3%, або 1,471 мільйона.
За що боргують українці / Інфографіка Опендатабот
За комунальні послуги українці накопичили майже 630 тисяч боргів (7,8%). За аліменти – майже 204 тисячі (2,5%). При цьому остання категорія, підкреслили аналітики, за час війни зросла на 5%.
Як зросла кількість боргів в Україні / Інфографіка Опендатабот
Що загрожує боржникам
В Україні для боржників передбачена низка санкцій. Серед яких:
- обмеження на відкриття нових банківських рахунків;
- блокування поточних рахунків;
- заборона на виїзд за кордон;
- неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо.
Борги за комуналку можна сплатити в розстрочку
Водночас українці мають можливість заплатити за комунальні послуги у розстрочку – оформивши спеціальний договір реструктуризації заборгованості. Для цього потрібно звернутись до будь-якого районного сервісного центру КК "Центр комунального сервісу":
- попередньо записатися за цим посиланням;
- подати відповідну заяву.
Необхідні документи (оригінали та копії):
- паспорт або ID-картка та витяг з ЄДР;
- картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки у разі наявності ІПН в зазначеному документі);
- документ, що підтверджує право власності житлом та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
- довіреність на представника та його паспорт (якщо договір укладатиме хтось замість вас).