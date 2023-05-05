Як заплатити за комунальні послуги у розстрочку

Якщо у вас виникла проблема з боргами за комунальні платежі, ви можете оформити спеціальний договір реструктуризації заборгованості за отримані послуги. Це дозволить вам виплачувати свої заборгованості частинами.

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Цей договір можна укласти на заборгованість по таких послугах:

постачання теплоенергії та гарячої води;

централізоване водопостачання та водовідведення;

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком;

вивезення побутових відходів.

Щоб оформити розстрочку на борг з комуналки потрібно звернутися до будь-якого районного сервісного центру КК "Центр комунального сервісу". Для цього потрібно попередньо записатися за цим посиланням і подати заяву.

Також будуть потрібні оригінали та копії таких документів:

паспорт або ID-картка та витяг з ЄДР;

картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки у разі наявності ІПН в зазначеному документі);

документ, що підтверджує право власності житлом та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

довіреність на представника та його паспорт (якщо договір укладатиме хтось замість вас).

Щоб отримати детальну консультацію, подати документи або звірити суму заборгованості, ви можете звернутися до менеджера або знайти інші контакти тут.

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