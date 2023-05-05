Как заплатить за коммунальные услуги в рассрочку

Если у вас возникла проблема с долгами за коммунальные платежи, вы можете оформить специальный договор реструктуризации задолженности за полученные услуги. Это позволит вам выплачивать свои задолженности по частям.

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Настоящий договор можно заключить на задолженность по следующим услугам:

снабжение теплоэнергией и горячей водой;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным зданием;

вывоз бытовых отходов.

Чтобы оформить рассрочку на долг по коммуналке, нужно обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса". Для этого нужно предварительно записаться по этой ссылке и подать заявление.

Также потребуются оригиналы и копии таких документов:

паспорт или ID-карта и выписка из ЕГР;

карточка налогоплательщика РНОКПП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты при наличии ИНН в указанном документе);

документ, подтверждающий право собственности жильем и выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

доверенность на представителя и его паспорт (если договор будет заключать кто-то вместо вас).

Чтобы получить подробную консультацию, подать документы или сверить сумму задолженности, вы можете обратиться к менеджеру или найти другие контакты здесь.

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