Как заплатить за коммунальные услуги в рассрочку

Если у вас возникла проблема с долгами за коммунальные платежи, вы можете оформить специальный договор реструктуризации задолженности за полученные услуги. Это позволит вам выплачивать свои задолженности по частям.

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Настоящий договор можно заключить на задолженность по следующим услугам:

  • снабжение теплоэнергией и горячей водой;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным зданием;
  • вывоз бытовых отходов.

Также потребуются оригиналы и копии таких документов:

  • паспорт или ID-карта и выписка из ЕГР;
  • карточка налогоплательщика РНОКПП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты при наличии ИНН в указанном документе);
  • документ, подтверждающий право собственности жильем и выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;
  • доверенность на представителя и его паспорт (если договор будет заключать кто-то вместо вас).

Чтобы получить подробную консультацию, подать документы или сверить сумму задолженности, вы можете обратиться к менеджеру или найти другие контакты здесь.

Правительство собирается увеличить стоимость электроэнергии

  • Власть рассматривает вариант увеличить цену электроэнергии на гривну. Также украинцев могут разделить на две категории – кто потребляет много и мало электричества.
  • Глава профильного комитета Андрей Герус подробнее рассказал, что цена на прямую будет зависеть от количества потребленной энергии, то есть потребляющие больше соответственно больше и платить
  • По источникам некоторых СМИ, цены на электричество для обычных украинцев будут составлять 2,88 гривны за киловатт в час. Цена для бизнеса в 2023 году вырастет до 4,5 гривны за киловатт.