Почему хотят увеличить тарифы на электричество

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко рассказал, что пойдут средства налогоплательщиков. В первую очередь, это финансирование на восстановление и ремонт энергосистемы. Также нужно все подготовить к следующей зиме.

Читайте также Поднятие тарифа на электроэнергию неизбежно, – НКРЭКУ

Следует напомнить, что ущерб от обстрелов энергосистем Украины с начала полномасштабной войны, составляют 6,5 миллиарда гривен.

Как изменится цена

Правительство рассматривает вариант увеличить цену на электроэнергию на гривну. Также украинцев могут разделить на две категории – кто потребляет много и мало электричества.

Цены на газ и теплоснабжение не будут меняться, потому что парламент ввел мораторий на повышение их стоимости к концу войны.

Правительство ищет решения, просчитывают разные результаты. Но если на 1 гривну вырастет тариф, у нас большинство населения потребляет до 150 киловатт в час, в месяц они будут платить дополнительно 150 гривен. Для бедных ничего не изменится, они будут покрываться субсидиями,

– объяснил Кучеренко.

Глава профильного комитета Андрей Герус подробнее рассказал, что потребляющие больше электроэнергии соответственно будут больше платить.

Для тех людей, которые более обеспечены, у них есть большие дома и бассейны, там точно можно повышать тарифы, и такие люди должны платить больше. Но опять же тариф нельзя повысить для всех очень резко,

– сказал Герус.

За источниками некоторых СМИ цены на электричество для обычных украинцев составят до 2,88 гривны за киловатт в час. Цена для бизнеса в 2023 году вырастет до 4,5 гривен за киловатт.

С начала апреля для украинцев изменили платежи за газ