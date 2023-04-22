Чому хочуть збільшити тарифи на електрику
Заступник голови парламентського комітету з питань ЖКГ Олексій Кучеренко розповів на що підуть кошти платників податків. В першу чергу це фінансування на відновлення та ремонт енергосистеми. Також потрібно усе підготувати до наступної зими.
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Варто нагадати, що збитки від обстрілів енергосистем України з початку повномасштабної війни, становлять 6,5 мільярдів гривень.
Як зміниться ціна
Уряд розглядає варіант збільшити ціну на електроенергію на гривню. Також українців можуть поділити на дві категорії – хто споживає багато і мало електрики.
Ціни на газ та теплопостачання не змінюватимуться, тому що парламент запровадив мораторій на підвищення їх вартості до кінця війни.
Уряд шукає рішення, прораховують різні результати. Але якщо на 1 гривню зросте тариф, у нас більшість населення споживає до 150 кіловатів за годину, на місяць вони платитимуть додатково 150 гривень. Для незаможніх нічого не зміниться, вони покриватимуться субсидіями,
– пояснив Кучеренко.
Голова профільного комітету Андрій Герус детальніше розповів, що ті, хто споживає більше електроенергії, відповідно більше платитимуть.
Для тих людей, які є більш забезпеченими, у них є великі будинки й басейни, там точно можна підвищувати тарифи, і такі люди мають платити більше. Але знову ж таки тариф не можна підвищити для всіх дуже різко,
– сказав Герус.
За джерелами деяких ЗМІ, ціни на електрику для звичайних українців становитимуть до 2,88 гривні за кіловат в годину. Ціна для бізнесу у 2023 році зросте до 4,5 гривень за кіловат.
З початку квітня для українців змінили платіжки за газ
- З 1 квітня усі паперові квитанції за споживання та розподіл газу об'єднали в один файл. Це суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій;
- Зокрема, все в одній платіжці отримають клієнти Кропивницької філії "Газмережі", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" та АТ "Донецькоблгаз";
- Нагадуємо, що для більшості українців чинний тариф на газ від "Нафтогазу" становить 7,96 гривні за кубометр (з ПДВ, без вартості транспортування).