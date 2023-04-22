Чому хочуть збільшити тарифи на електрику

Заступник голови парламентського комітету з питань ЖКГ Олексій Кучеренко розповів на що підуть кошти платників податків. В першу чергу це фінансування на відновлення та ремонт енергосистеми. Також потрібно усе підготувати до наступної зими.

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Варто нагадати, що збитки від обстрілів енергосистем України з початку повномасштабної війни, становлять 6,5 мільярдів гривень.

Як зміниться ціна

Уряд розглядає варіант збільшити ціну на електроенергію на гривню. Також українців можуть поділити на дві категорії – хто споживає багато і мало електрики.

Ціни на газ та теплопостачання не змінюватимуться, тому що парламент запровадив мораторій на підвищення їх вартості до кінця війни.

Уряд шукає рішення, прораховують різні результати. Але якщо на 1 гривню зросте тариф, у нас більшість населення споживає до 150 кіловатів за годину, на місяць вони платитимуть додатково 150 гривень. Для незаможніх нічого не зміниться, вони покриватимуться субсидіями,

– пояснив Кучеренко.

Голова профільного комітету Андрій Герус детальніше розповів, що ті, хто споживає більше електроенергії, відповідно більше платитимуть.

Для тих людей, які є більш забезпеченими, у них є великі будинки й басейни, там точно можна підвищувати тарифи, і такі люди мають платити більше. Але знову ж таки тариф не можна підвищити для всіх дуже різко,

– сказав Герус.

За джерелами деяких ЗМІ, ціни на електрику для звичайних українців становитимуть до 2,88 гривні за кіловат в годину. Ціна для бізнесу у 2023 році зросте до 4,5 гривень за кіловат.

З початку квітня для українців змінили платіжки за газ