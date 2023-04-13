Зміни у платіжках за газ

На офіційній сторінці "Нафтогазу" повідомили, що усі паперові квитанції за споживання та розподіл об'єднали в один файл. Також все в одній платіжці отримають клієнти Кропивницької філії "Газмережі", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" та АТ "Донецькоблгаз".

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До того ж зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево та бути більш дружніми до навколишнього середовища,

– додали в компанії.

Нагадуємо, що для більшості українців чинний тариф на газ від "Нафтогазу" становить 7,96 гривні за кубометр (з ПДВ, без вартості транспортування).

Чи зміняться тарифи на газ у травні

Наприкінці квітня закінчується термін дії довгострокових контрактів на постачання газу. І багато кого хвилює те, чи не зміняться у такому разі тарифи на газ.

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Втім з початку повномасштабного вторгнення в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на окремі види комунальних послуг. Тому з 1 травня не слід очікувати змін.