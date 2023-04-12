У коментарі 24 Каналу експерт ЖКП Олег Попенко пояснив, що враховуючи складну фінансову ситуацію в "Нафтогазі" та зростання цін на електроенергію та послуги водоканалів, тариф на газ теж можуть переглянути.

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Зверніть увагу, що деякими оцінками, зараз "Нафтогаз" потребує з бюджету 200 – 300 мільйонів.

На скільки можуть підняти тариф

Експерт пояснює, що зараз поки важко сказати щодо точно розміру підняття і чи взагалі воно відбудеться, адже ціни на газ у ЄС та на лондонській біржі навпаки впали до близько 400 доларів. Втім припускає, що за теперішніх умов воно може відбутися в середньому до 11 – 12 гривень.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Ми можемо очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11 – 12 гривень. Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу: перший етап – 11 – 12 гривень, другий – до вартості 16 гривень.

Чи очікувати населенню підвищення цін у травні

Цього місяця для побутових споживачів завершується терміни дії довгострокових контрактів на постачання газу. Вони включно до 30 квітня.

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Більшість українців, а це наразі 98% населення, є клієнтами "Нафтогазу Україна". Вони отримують газ за ціною 7,86 гривні за кубометр.

Втім, нагадуємо, що з початку війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на окремі види комунальних послуг. Тому з 1 травня 2023 року вартість газу для населення не зміниться.