В комментарии 24 Каналу эксперт ЖКУ Олег Попенко объяснил, что, учитывая сложную финансовую ситуацию в "Нафтогазе" и рост цен на электроэнергию и услуги водоканалов, тариф на газ тоже могут пересмотреть.

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Обратите внимание, что некоторыми оценками, сейчас "Нафтогаз" нуждается в бюджете 200 – 300 миллионов.

На сколько могут поднять тариф

Эксперт объясняет, что сейчас пока трудно сказать о точном размере поднятия и вообще ли оно произойдет, ведь цены на газ в ЕС и на лондонской бирже наоборот упали около 400 долларов. Впрочем, предполагает, что при нынешних условиях оно может состояться в среднем до 11 – 12 гривен.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Мы можем ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен. Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов повышения стоимости газа: первый этап – 11 – 12 гривен, второй – до стоимости 16 гривен.

Ожидать ли населению повышение цен в мае

В текущем месяце для бытовых потребителей завершаются сроки действия долгосрочных контрактов на поставку газа. Они включают до 30 апреля.

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Большинство украинцев, а это сейчас 98% населения, являются клиентами "Нефтегаза Украины". Они получают газ по цене 7,86 гривны за кубометр.

Впрочем, напоминаем, что с начала войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения отдельными видами коммунальных услуг. Поэтому с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится.