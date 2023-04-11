Напомним, что в период отопительного сезона, а это с 16 октября по 15 апреля включительно, рассчитывается жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг. В то же время на неотапливаемый сезон, а это с 1 мая по 30 сентября, некоторым нужно будет обратиться по поводу переназначения выплат.

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Кому нужно обратиться за субсидией на неотапливаемый сезон

Большинство получателей, получавших субсидию в отопительный сезон, получат ее автоматически в неотапливаемый. Однако если изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи, тогда получатели субсидии должны предоставить информацию об этом в ПФУ в течение 30 дней.

Кроме того, на следующий срок жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Важно, что субсидия на неотапливаемый сезон предоставляется также, если размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взноса или платежа на оплату расходов на управление домом не превышал объем обязательного процента платежа.

Как учитываются доходы

Обратите внимание, что жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона и для ее расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за 3 и 4 квартала предыдущего календарного года.

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При этом пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март текущего года.