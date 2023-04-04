Цена пасхальной корзины в 2023 году

Академик НААН Юрий Лупенко отмечает, что покупательная способность среднестатистического украинца очень ограничена, особенно в пострадавших областях, где проходили бои с российскими оккупантами, поэтому при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить, передает 24 Канал.

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Юрий Лупенко Академик НААН По расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2023 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек в около 1 208,78 гривен, то есть на 24,4 % дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 972 гривны.

Обратите внимание! В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость вырастет до 1 463,28 гривны. Это на 20,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1 210 гривен. Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных овощей.

Почему пасхальная корзина подорожала

Рост стоимости пасхальной корзины вызван следствием военных действий:

существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей,

сокращением производства,

удорожанием энергоносителей,

усложнениями внутреннего перемещения продукции,

неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.

Ученый отмечает, что это особенно ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большого скопления переселенцев. Следовательно, большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов – кто-то на уменьшении количества продуктов в корзине, другие – в результате отказа от более дорогой его части (домашней колбасы, буженины, твердого сыра) или использования более дешевой продукции, а некоторые – ограничится традиционными пасхальными яйцами. пасхой, по крайней мере для освящения.

Убежден, что неравнодушные люди помогут встретить Пасху и тем семьям, у которых война забрала даже возможность самостоятельно устроить этот праздник, и нашим воинам ВСУ, мужественно защищающим нашу Украину,

– поделился ученый НААН.

Сколько стоят разные составляющие пасхальной корзины

Цена кулича

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – кулича домашней выпечки по традиционному рецепту – составит 169,88 гривны за 1 килограмм, что на 26,8% больше стоимости кулича 2022 года. Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (92%), сахар (20,5%), масло сливочное (21,9%) и изюм (16,7%), пояснил ученый.

Цены на муку и дрожжи остались на уровне прошлого года. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется еще дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки,

– добавляет Лупенко.

В Институте аграрной экономики производили расчеты с учетом таких составляющих для кулича: 700 граммов муки, 6 штук яиц, 150 граммов сливочного масла, 300 граммов молока, 400 граммов сахара, 40 граммов дрожжей, 200 граммов изюма.

Цена яиц

В 2023 году, в отличие от предыдущих лет, цена на яйца выросла на рекордные 92% и составила в среднем 68,15 гривны (65 – 75 гривен за десяток), тогда как цены на остальные составляющие праздничной корзины выросли на 9,4% – 38,4% по сравнению с уровнем цен начала апреля прошлого года.

Цена мясных продуктов

Лупенко отмечает, что самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты:

домашняя колбаса – 175 гривен за пол килограмма (340 – 400 гривен за кило),

буженина – 219,50 гривен за полкилограмма (425 – 459 гривен за кило).

Подорожало и сало – до 110 гривен за полкило из расчета 210 – 300 гривен за килограмм. По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31%, домашней колбасы – на 9,4%, а сала – на 38,4%.

Цена молочных продуктов

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр – от 375 до 457,50 гривен за килограмм, полкило сливочного масла будет стоить 171,25 гривны – от 68,50 до 72,38 гривны за пачку 200 граммов, полкило мягкого сыра обойдется в 87,50 гривен – от 30 до 38 гривен за пачку 200 граммов.

Цена хрена, соли и кагора

Цена 250 граммов хрена составит 16 гривен – от 14 до 22 гривен и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символична стоимость соли – 2 гривны за 100 – 150 граммов.

Любопытно! За бутылку церковного вина Кагор придется заплатить в среднем 120 гривен: от 80 до 135 гривен за бутылку.

Цена овощей и фруктов

По сравнению с 2022 годом цена на овощи выросла на 1,1 – 25,0%.

томаты тепличные – от 85 до 100 гривен за килограмм,

огурцы – от 140 до 165 гривен за килограмм.

Цена на яблоки зависит от сорта и выросла в среднем на 15% – 11,5 гривен за полкилограмма (20 – 27 гривен за кило).

Справка: расчет стоимости Пасхальной корзины в 2023 году ученые Института аграрной экономики производили, опираясь на данные "Минфина" по состоянию на 31 марта 2023 года.