Напомним, что в 2022 году льготы и субсидии начал выплачивать Пенсионный фонд. Помощь на оплату коммуналки украинцы могут получить на банковские карты или на "Укрпочте".
Читайте также Тариф на газ может возрасти вдвое: чего ожидать после отопительного сезона
Пересчет с мая: какие изменения ждут украинцев
С 1 мая многие граждане получат автоматический пересчет субсидий вплоть до апреля 2024 года. Однако из-за того, что количество субсидиантов значительно уменьшится, не все получат помощь.
Как сообщают в Минсоцполитики, лишатся помощи:
- Украинцы чьи доходы разрешают тратить на коммунальные услуги без отопления около 20% собственного дохода. Однако если в отопительный сезон денег на оплату коммуналки не хватает, а летом есть такая возможность, то на неотапливаемый сезон субсидию отменят.
- Украинцы с долгами на коммунальные, которые впоследствии совершили покупку на 50 тысяч гривен или получили в собственность жилье.
- Кроме того, не продлят субсидию, если долг за коммунальные составляет от 680 гривен, а платежи просрочены более чем на 3 месяца.
К слову, если вы и ваша семья тратит меньше коммунальных услуг, тем самым экономя, то часть средств из субсидии можно потратить по своему усмотрению.
Изменят ли в Украине механизм выплат для субсидий
Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма рассказал, что в Украине могут изменить правила выплат. То есть, субсидии могут перевести на полноценную монетизацию.
Интересно Только собственный газ и более высокие тарифы: что ждет Украину после тяжелого отопительного сезона
Сейчас действует принцип, когда субсидия начисляется на счета субсидиантов.