Что значит для граждан возможная реформа субсидий

Еще раньше заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма сообщил, что власти Украины рассматривают возможность изменений в механизме выплат субсидий. Речь идет о том, что людям придется сначала самостоятельно оплачивать счета за потребленные услуги, а лишь впоследствии государство будет компенсировать часть этих средств на счета.

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Напоминаем, что сейчас действует такой принцип выплаты: субсидия сразу же учитывается в счетах за коммунальные услуги.

В конце концов это решение государства помогать гражданам, которые не могут платить справедливую цену, но это не автоматически дешевая цена для всех,

– добавил заместитель главы Офиса президента.

Будут ли повышать тарифы на коммуналку

В нынешних условиях для потребителей пока не решаются поднять все тарифы, ведь сейчас все сложно.

Действительно, когда идет война и людям и так трудно, принимать решение о повышении тарифов – сложное решение, прежде всего, в отношении наших 40 миллионов граждан. Второе, мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа,

– говорит чиновник.

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В то же время украинцы уже скоро начнут платить больше за воду и водоотвод. Примерно сумма в платежках увеличится на 60 гривен. Пересмотр будет проходить в два этапа: