Что значит для граждан возможная реформа субсидий
Еще раньше заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма сообщил, что власти Украины рассматривают возможность изменений в механизме выплат субсидий. Речь идет о том, что людям придется сначала самостоятельно оплачивать счета за потребленные услуги, а лишь впоследствии государство будет компенсировать часть этих средств на счета.
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В конце концов это решение государства помогать гражданам, которые не могут платить справедливую цену, но это не автоматически дешевая цена для всех,
– добавил заместитель главы Офиса президента.
Будут ли повышать тарифы на коммуналку
В нынешних условиях для потребителей пока не решаются поднять все тарифы, ведь сейчас все сложно.
Действительно, когда идет война и людям и так трудно, принимать решение о повышении тарифов – сложное решение, прежде всего, в отношении наших 40 миллионов граждан. Второе, мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа,
– говорит чиновник.
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В то же время украинцы уже скоро начнут платить больше за воду и водоотвод. Примерно сумма в платежках увеличится на 60 гривен. Пересмотр будет проходить в два этапа:
- Первый – пересмотрят рост средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов в среднем на 12,3%, во время второго – 14,1%;
- Второй – во время него расходы одного домохозяйства (семья из 2 – 3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно возрастут на 60 гривен.