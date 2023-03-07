Почему заговорили о повышении тарифов

О возможном повышении тарифов сначала заговорил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский, а впоследствии о намерениях правительства пересмотреть цену электроэнергии рассказал советник премьер-министра Юрий Бойко.

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Уже 3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль официально подчеркнул, что до конца отопительного сезона тарифы останутся без изменений, и правительство выполнит свое обещание перед населением.

Будущее повышение тарифов Шмыгаль обосновал невозможностью покрыть восстановление разрушенной инфраструктуры за счет энергокомпаний, поскольку те продают электроэнергию по регулируемо пониженным ценам.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство и Офис Президента однозначно могут пообещать, что люди, уязвимые слои населения, не могут пострадать из-за какой-либо реализации проектов по развитию восстановления, стабилизации, развитиюя энергетики Украины. Поэтому мы будем это делать чрезвычайно сбалансированно и взвешенно, но путь к электрорынку, рынку газа, развитию цивилизованного энергетического рынка для Украины важен.

Какие тарифы могут увидеть украинцы

Советник премьера Юрий Бойко в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что в настоящее время просчитано около 10 сценариев изменения тарифа.

Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины В том числе по так называемым "полочкам" (сейчас 250 киловатт-часов, было 100). Лично я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью.

Также Бойко ранее отмечал, что пересмотр тарифов на электроэнергию в сторону увеличения может вызвать недовольство у потребителей, которые всегда нервно реагируют на повышение тарифов. Однако, по его словам, адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения способны полностью нивелировать социальное напряжение.

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в разговоре с 24 Каналом отмечает, что если тарифы будут выравниваться в разрезе потребления – больше потребляющий – будет больше платить, то он полностью поддерживает такие изменения.

Как работает рынок электроэнергии в Украине

Олег Попенко объясняет, что в Украине действуют два тарифа: для бытовых потребителей и для бизнеса. И хотя в обоих случаях эти тарифы устанавливает НКРЭКУ, они имеют совершенно разную структуру.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Если это для бизнеса, то у нас есть прайс-кепы, которые ограничивают стоимость электроэнергии и в этом случае вопрос тогда к руководству НКРЭКУ, как они устанавливали тарифы на уровне 5 гривен. Сейчас у нас 5 гривен без НДС – это тарифы по производству электроэнергии без услуг облэнерго. Если добавить облэнерго, то получится, пусть там, 5,5 гривны без НДС – 6,5–7 гривен – это ограничение.

Напомним! НКРЭКУ уже анонсировало повышение на распределение электроэнергии у пяти операторов, однако изменения будут касаться только небытовых потребителей. О ком именно идет речь, читайте здесь.

Тариф на электроэнергию для населения в Украине

В настоящее время в Украине действуют также два тарифа, которые зависят от количества потребленных киловатт. Если бытовой потребитель (домохозяйство) потребил менее 250 киловатт-часов, то тариф для него будет меньше.

Тариф 1,44 гривны для тех, кто за месяц потребил менее 150 киловатт-часов.

1,64 гривны, если больше.

Однако Попенко считает, что этого мало и тарифы должны быть значительно вышедля тех, кто потребляет много электроэнергии.

Тот, кто потребляет много электроэнергии, должен платить больше

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам считает, что сегодня тарифы должны быть установлены для тех, кто потребляет более 500 киловатт в час и более тысячи киловатт в час. Тогда это будет равномерно.

Те, кто настроили огромные дома, они и должны платить по 3, по 4, по 5 гривен за киловатт в час. Это совершенно правильная практика, которую я поддерживаю. Но при этом мы не должны забывать, что должны быть установлены отдельные условия для проживающих в домах с электрическим отоплением. У нас целые города перешли на электрическое отопление и здесь люди не должны пострадать.

– замечает Попенко.

Эксперт приводит пример Днепропетровской области, где есть целые города, полностью отказавшиеся от центрального отопления и работающие на электрическом. Он считает, что для тех, у кого установлены электрические плиты, должны быть отдельные условия по потреблению электроэнергии.

Могут ли украинцам внезапно поднять тарифы

Попенко объясняет, что сначала должно быть соответствующее решение НКРЭКУ о поднятии тарифов. Поэтому украинцев предупредят о поднятии тарифов.

Так, например, было с пересмотром тарифов на воду в конце 2022 года. Они должны были вырасти в январе этого года Однако новые тарифы НКРЭКУ обнародовала задолго до этого. Правда, со временем ведомство отменило свое же решение и оставило тарифы без изменений.

Попенко отмечает: что касается тарифов на электроэнергию, то в планах НКРЭКУ пересмотреть их с 1 апреля этого года, однако пока никаких официальных решений еще нет.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика 24 Канала