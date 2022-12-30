Повышения тарифов на водоснабжение не будет
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Соответствующее решение принято на заседании комиссии 30 декабря. По словам главы НКРЭКУ Константина Ушаковского, при оформлении решения оказалось, что члены комиссии голосовали за разные проекты.
В ходе оформления решения по данному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, длительного их обсуждения, началу воздушной тревоги, решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты. Кроме этого, предложенное решение существенно отличается от проекта, обнародованного на сайте, поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры этих тарифов,
– отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.
После этого проекты решений о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод Комиссия отправила на доработку.
Напомним, раньше мы сообщали, что НКРЭКУ планировала установить новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. Соответствующие постановления появились на сайте Комиссии.