Чому заговорили про підвищення тарифів

Про можливе підняття тарифів спочатку заговорив голова НКРЕКП Констянтин Ущаповський, а згодом про наміри уряду переглянути ціну електроенергії розповів радник прем'єра-міністра Юрій Бойко.

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Вже 3 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль офіційно підкреслив, що до кінця опалювального сезону тарифи залишаться без змін й уряд виконає свою обіцянку перед населенням.

Майбутнє підвищення тарифів Шмигаль обґрунтував неможливістю покрити відновлення зруйнованої інфраструктури коштом енергокомпанії, оскільки ті продають електроенергію за регульовано зниженими цінами.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд та Офіс Президента однозначно можуть пообіцяти, що люди, вразливі верстви населення не можуть постраждати через будь-яку реалізацію проєктів з розвитку відновлення, стабілізації, розвитку енергетики України. Тому ми будемо це робити надзвичайно збалансовано і виважено, але шлях до електроринку, до ринку газу, до розвитку цивілізованого енергетичного ринку для України важливий.

Які тарифи можуть побачити українці

Радник прем'єра Юрій Бойко, у коментарі 24 Каналу, підкреслив, що наразі прораховано близько 10 сценаріїв зміни тарифу.

Юрій Бойко Радник прем'єр-міністра України В тому числі щодо так званих "поличок" (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю.

Також Бойко раніше зазначав, що перегляд тарифів на електроенергію у бік збільшення можуть спричинити невдоволення у споживачів, які завжди нервово реагують на підвищення тарифів. Проте, за його словами, адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення здатні повністю нівелювати соціальну напругу.

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко у розмові з 24 Каналом зазначає, що якщо тарифи будуть вирівнюватись в розрізі споживання – той, хто більше споживає – буде більше сплачувати, то він цілком підтримує такі зміни.

Як працює ринок електроенергії в Україні

Олег Попенко пояснює, що в Україні діє два тарифи: для побутових споживачі та для бізнесу. Й хоча в обох випадках ці тарифи встановлює НКРЕКП, вони мають абсолютно різну структуру.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Якщо це для бізнесу, то ми маємо прайс-кепи, які обмежують вартість електроенергії й в цьому випадку питання тоді до керівництва НКРЕКП, як вони встановлювали тарифи на рівні 5 гривень. Зараз у нас 5 гривень без ПДВ – це тарифи по виробництву електроенергії без послуг обленерго. Якщо додати обленерго, то вийде нехай там 5,5 гривні без ПДВ – 6,5–7 гривень – це обмеження.

Нагадаємо! НКРЕКП вже анонсувало підвищення на розподілення електроенергії у п'яти операторів, однак зміни стосуватимуться лише непобутових споживачів. Про кого саме йде мова, читайте тут.

Тариф на електроенергію для населення в Україні

Наразі в Україні діє також два тарифи, які залежать від кількості спожитих кіловатів. Тож якщо побутовий споживач (домогосподарство) спожив менш як 250 кіловат-годин, то тариф для нього буде менший.

Тариф 1,44 гривні для тих хто за місяць спожив менш як 150 кіловат-годин.

1,64 гривні, якщо більше.

Однак Попенко вважає, що цього мало й тарифи повинні бути значно вищими для тих хто споживає багато електроенергії.

Той, хто споживає багато електроенергії, повинен платити більше

Експерт з житлово-комунальних послуг вважає, що сьогодні тарифи повинні бути встановлені для тих, хто споживає понад 500 кіловатів на годину і більше тисячі кіловатів на годину. Тоді це буде рівномірно.

Ті, хто набудували величезних будинків, вони й повинні сплачувати по 3, по 4, по 5 гривень за кіловат на годину. Це абсолютно правильна практика, яку я підтримую. Але при цьому ми не повинні забувати, що повинні бути встановлені окремі умови для тих, хто проживає в будинках з електричним опаленням. У нас цілі міста перейшли на електричне опалення й тут люди не повинні постраждати,

– зауважує Попенко.

Експерт наводить приклад Дніпропетровської області, де є цілі міста, які повністю відмовились від центрального опалення й працюють на електричному. Тож він вважає, що для тих, у кого встановлені електричні плити, повинні бути окремі умови по споживанню електроенергії.

Чи можуть українцям раптова підняти тарифи

Попенко пояснює, що спершу повинно бути відповідне рішення НКРЕКП про підняття тарифів. Тож українців попередять завчасно про підняття тарифів.

Так було, наприклад, з переглядом тарифів на воду наприкінці 2022 року. Вони мали зрости у січні цьогоріч, однак нові тарифи НКРЕКП оприлюднила задовго до цього. Щоправда, згодом відомство скасувало своє ж рішення й залишило тарифи без змін.

Попенко зауважує, що стосується тарифів на електроенергію, то в планах НКРЕКП переглянути їх з 1 квітня цього року, однак наразі ніяких офіційних рішень ще немає.

Як заощадити на електроенергії / Інфографіка 24 Каналу