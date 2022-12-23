Як зміняться тарифи на воду у 2023 році

Відповідні проєкти постанов з'явилися на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Як саме зміняться тарифи з 1 січня 2023 року для побутових споживачів, розповідаємо у матеріалі.

Цікаво Українцям з власним авто можуть не нарахувати субсидію, але не всім

Ціна водовідведення та водопостачання у різних містах України

Полтававодоканал: 42,13 гривні (22,24/19,88)

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 54,22 гривні (30,19/24,036)

Водоканал в Ужгороді: 50,27 гривні (30,75/19,51)

Житомирводоканал: 51,80 гривні (24,97/26,83)

Інфоксводоканал (Одеса): 42,24 гривні (21,94/20,28)

Херсонський водоканал: 30,67 гривні (15,78/14,91);

Рівнеоблводоканал: 41,86 гривні (22,29/19,57)

Чернігівводоканал: 39,816 гривні (19,82/19,99)

Черкасиводоканал: 34,94 гривні (18,73/16,21)

Іванофранківськводоекотехпром: 31,29 гривні (14,50/16,78)

Хмельницькводоканал: 31,17 гривні (16,03/15,62)

Київводоканал: 39,28 гривні (21,69/17,59)

Дніпроводоканал: 37,36 гривні (22,57/14,79)

Дніпро-Західний Донбас: 46,74 гривні

Луцькводоканал: 31,73 гривні (13,76/ 17,96)

Запорізький водоканал: 33,85 гривні (21,05/12,80)

Вінницяоблводоканал: 37,29 гривні (24,57/12,72)

Чернівціводоканал: 30,63 гривні (20,95/9,68)

Львівводоканал: 29,12 гривні (19,44/9,68)

Тернопільводоканал – 44,46 гривні (21/23,46)

Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36/7,07);

Міськводоканал СМ (Суми) – 36,01 гривні (18,06/17,95);

Миколаївводоканал: 34,04 гривні (14,61/13,76);

Остаточно нові тарифи мають схвалити 27 грудня. Зазначимо, що тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть.

Важливо! Ми навели ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Деякі з них працюють і в області, а є міста, де є кілька водоканалів. Якщо вашого водоканалу немає у списку тих, які ми описали, то з актуальним тарифом ви можете ознайомитись на його офіційному сайті. Тарифи там вказані без ПДВ, тому необхідно просто помножити на 1,2.

Чому ціна в містах України різна Тариф на воду встановлює не місцева влада, а НКРЕКП. Ціни різняться у зв'язку з різними обставинами в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори.

Чи зміняться тарифи на інші комунальні послуги

Тарифи українців на газ, тепло та гарячу воду найближчим часом не переглядатимуться. У серпні 2022 року народні депутати підтримали законопроєкт №7427 та заморозили до кінця війни ціни на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання, зокрема, стосується:

послуг із розподілу газу;

теплової енергії — її виробництво, транспортування та постачання;

послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Подорожчання також не буде відбуватися протягом шести місяців після закінчення війни.

Нагадаємо, тариф на газ для побутових споживачів можуть переглянути у квітні. Зі слів голови податкового комітету Данила Гетманцева поточний тариф невиправдано низький.

Чому тарифи на воду зростають

В структурі тарифу на водопостачання та водовідведення враховуються супутні витрати, які зазнають змін. Сюди входить вартість електроенергії, витрати на оплату праці, податки та амортизація обладнання. Цього року мінімальна зарплата підвищилася з 6500 до 6700 гривень. Подорожчали й інші витрати.

До прикладу, на зміну тарифів КП "Вінницяоблводоканал" вплинуло скорочення обсягів реалізації, збільшення витрат на електроенергію та амортизацію обладнання. Детальні обґрунтування подорожчання тарифів для кожного підприємства є у постанові НКРЕКП.

Тож метою нових тарифів на 2023 рік є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у наступному році та ведення ліцензованої діяльності без збитків.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для бізнесу можуть зрости на 107%.