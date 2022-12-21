Чи можуть претендувати на допомогу від держави власники автомобілів

Як повідомляють у Пенсійному фонді, ті, хто має власні автомобілі можуть претендувати на субсидію.

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Проте є певні умови:

Якщо особа зі складу домогосподарства, або член сім’ї особи з домогосподарства має один транспортний засіб (крім мопедів, причепа), з року випуску якого минуло більше ніж 5 років, або ж кілька автомобілів старших за 15-річний вік, тоді субсидія нараховується.

Якщо ж конкретний член одного домогосподарства має у власності принаймні один транспортний засіб, з моменту випуску якого не пройшло п’яти років або два чи більше автомобілі віком до 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається.

Як впливає на субсидію міжнародна допомога від організацій

Нагадуємо, що при розрахунку субсидії допомога від міжнародних організацій до сукупного доходу сім’ї не враховується.

Середній розмір цьогорічних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону складатиме від 1,7 до 1,8 тисячі гривень на місяць.

Станом на листопад 2,4 мільйона домогосподарств вже отримують житлові субсидії. Щоб дізнатись який розмір субсидії вам призначили, натисніть тут.

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Які документи потрібні для субсидії

Щоб оформити субсидію потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.

За потреби можуть бути також додані: