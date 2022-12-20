У Пенсійному фонді дали чітку відповідь, що при розрахунку субсидії допомога від міжнародних організацій до сукупного доходу сім’ї не враховується.

Варто ознайомитись Субсидія по-новому: що зміниться з грудня

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2020 року № 632 Деякі питання виплати державної соціальної допомоги до середньомісячного сукупного доходу не включаються соціальні виплати, зокрема:

допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період дії воєнного стану.

Як розраховують субсидію

Розмір – це як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.