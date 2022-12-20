Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2020 року № 632 Деякі питання виплати державної соціальної допомоги до середньомісячного сукупного доходу не включаються соціальні виплати, зокрема:
допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період дії воєнного стану.
Як розраховують субсидію
Розмір – це як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.