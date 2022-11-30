Нововведення з грудня

З 1 грудня Пенсійний фонд України нараховуватиме субсидії українцям. Раніше це робило Міністерство соціальної політики.

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Важливо, нарахування минулорічної субсидії залишається для українців і цього року. Нічого не змінюється. Якщо ж особа минулого року не подавала заяву, то тепер це слід зробити через ПФУ.

Аби подати заяву потрібно:

Написати заяву та декларацію про доходи до органів Фонду, посадових осіб центру надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Крім того, заяву можна подати й в онлайн форматі. Це можна зробити на сайті ПФУ, через мобільний додаток ПФУ та на порталі Дія.

Якими будуть субсидії

Цьогоріч субсидія на оплату комунальних послуг складатиме до 1,8 тисячі гривень.

Розрахувати її можна такими чином: субсидія = плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж.

Станом на листопад, майже 2,5 мільйона домогосподарств в Україні отримують житлові субсидії. Раніше така цифра сягала 30 тисяч.

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До слова, прем'єр Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що субсидії українцям будуть виплачувати в повному обсязі, адже на це передбачено 37 мільярдів гривень.