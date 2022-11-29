Чи достатня кількість енергоресурсів в Україні

Як розповідає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду, у зиму Україні входить із 14 мільярдами кубічних метрів газу.

Читайте також Ядерна катастрофа чи тривалий блекаут: чим насправді загрожує зупинка АЕС

Крім того, 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах. Цього ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму,

– додає він.

Прем'єр-міністр розповів, що достатньо ресурсів Україна має й пального. В Міністерстві економіки розуміють, що попит на пальне може зрости, тому дефіцит передбачається.

Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання. Імпорт в останні місяці в нас складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів.

Актуально Офіційний курс долара може піднятися до 40 гривень

Україна звернулася по додаткові об'єми газу до США