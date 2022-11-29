Чи достатня кількість енергоресурсів в Україні
Як розповідає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду, у зиму Україні входить із 14 мільярдами кубічних метрів газу.
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Крім того, 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах. Цього ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму,
– додає він.
Прем'єр-міністр розповів, що достатньо ресурсів Україна має й пального. В Міністерстві економіки розуміють, що попит на пальне може зрости, тому дефіцит передбачається.
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Україна звернулася по додаткові об'єми газу до США
- Державне підприємство "Нафтогаз-Україна" звернулося до USAID щодо постачання Україні газу для проходження цієї зими.
- Мова йде про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу.
- 21 листопада Уряд Норвегії повідомив, що виділить фінансування у розмірі 2 мільярдів норвезьких крон, тобто 195 мільйонів доларів на закупівлю газу для України.