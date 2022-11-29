Зустріч із головою USAID провів Голова правління НАК "Нафтогаз-Україна" Олексій Чернишов. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

Цікаво Україна імпортує електроенергію з ЄС: тестують можливості для постачання

Ключове — додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону. Окрім цього, говорили про оперативну допомогу у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких наразі працює Агентство,
– написав Олексій Чернишов

Він додав, мова йде про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу.

Нагадаємо, Олексія Чернишова призначили Головою правління НАК "Нафтогаз-Україна"

Опалювальний сезон 2022 – 2023

  • На початок опалювального сезону Україна накопичила 14,2 мільярда кубометрів газу, що є найнижчим показником за останні роки. Однак оскільки рівень споживання цьогоріч зменшився на 40%, цього об'єму вистачить.
  • Втім, закупівлі додаткових об'ємів необхідні для того, щоб убезпечити українців в непередбачуваних умовах війни.
  • 21 листопада Уряд Норвегії повідомив, що виділить фінансування у розмірі 2 мільярдів норвезьких крон, тобто 195 мільйонів доларів на закупівлю газу для України.
  • 25 листопада Президент Володимир Зеленський закликав Захід надати Україні дизель та газ для компенсації дефіциту електроенергії.