Український лідер заявив, що ця війна сили та стійкості. Нагадаємо, що загарбники 23 листопада випустили по нашій країні 70 ракет.

Важливо Найважче зі світлом у Києві та 15 областях: Зеленський звернувся до українців

Зеленський закликав Захід надати Україні дизель і газ

За словами президента, такий ракетний удар неможливо уявити в сучасному світі.

Такого не траплялося не знаю скільки років, можливо, 80, 90 років: країна на європейському континенті, де зовсім не було світла,

– зазначив Зеленський.

Також наш лідер закликав західних партнерів надати Україні більше засобів ППО для захисту критичної інфраструктури, а також наростити постачання дизельного палива для аварійних генераторів і газу, щоб допомогти компенсувати дефіцит електроенергії.

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