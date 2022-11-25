Український лідер заявив, що ця війна сили та стійкості. Нагадаємо, що загарбники 23 листопада випустили по нашій країні 70 ракет.
Важливо Найважче зі світлом у Києві та 15 областях: Зеленський звернувся до українців
Зеленський закликав Захід надати Україні дизель і газ
За словами президента, такий ракетний удар неможливо уявити в сучасному світі.
Такого не траплялося не знаю скільки років, можливо, 80, 90 років: країна на європейському континенті, де зовсім не було світла,
– зазначив Зеленський.
Також наш лідер закликав західних партнерів надати Україні більше засобів ППО для захисту критичної інфраструктури, а також наростити постачання дизельного палива для аварійних генераторів і газу, щоб допомогти компенсувати дефіцит електроенергії.
Відключення світла в Україні: що відомо
- Громадяни Молдови, які теж опинилися без світла через ракетні обстріли України, запустили у мережі флешмоб-звернення до росіян "У темряві, але без вас".
- Зауважимо, що після чергової ракетної атаки 23 листопада майже вся Україна опинилася без електроенергії. До вечора у більшості регіонів вдалося відновити світло, однак там одразу ж запровадили графіки відключень.
- Станом на ранок 25 листопада 50% житлового фонду Києва працює в режимі аварійного відключення електроенергії. Нині графіки планових вимкнень світла не діють.
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