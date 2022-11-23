Про це 24 каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. За його словами, сьогодні львів'яни відчули серйозні проблеми, оскільки електропостачання фактично не було, а воду подавали за допомогою дизель-генераторів.

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Львів повертається до нормального режиму

Крім того, мер міста додав, що у Львові був зупинений громадський транспорт. Утім, наразі в місті поступово починають відновлювати електро- та водопостачання.

Входимо в нормальний ритм. 70% мешканців вже з електропостачанням, вода також відновлюється до нормального режиму. Більшість громадського транспорту виходить на лінії,

– заявив міський голова Львова.

Він також додав, що завтра діти підуть до школи, оскільки школи та садочки працюватимуть. "Попри все працюємо й показуємо приклад нашої стійкості", – наголосив Садовий.

Місто готове до різних сценаріїв

У Львові є близько 6 тисяч укриттів, тисяча з них вже обладнана пічками, до того ж там є запаси дров та медикаментів. Також у Львові обладнані додаткові пункти обігріву.

Ми будемо жити та показувати нашу твердість. Наша задача, щоб місто працювало,

– наголосив міський голова Львова.

Ба більше, напередодні з'явилася інформація, що міська влада буде компенсувати ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) 50% вартості електрогенераторів, які вони закупили. Садовий повідомив, що заявки подали вже близько сотні Об'єднань. Крім того, вартість компенсують й ОСББ, які придбали генератор раніше.