Впрочем, некоторые дома могут быть без света, поскольку в городе продолжаются плановые отключения электроэнергии. Об этом в своем телеграме написал городской глава Львова Андрей Садовый, передает 24 канал.

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Львов вернулся к нормальному режиму

Кроме того, львовский мэр сообщил, что все городские службы работают. А также поблагодарил Вооруженные Силы и тех, кто неустанно выполняет свою работу.

Заметьте! В Офисе Президента сообщили, что в целом во Львовской области электроснабжение восстановлено на 90%.

Как город приходил в себя от последствий сегодняшней атаки России

Накануне в эфире 24 канала Садовый рассказал, что сегодня львовяне испытали серьезные проблемы, поскольку электроснабжения фактически не было, а воду подавали с помощью дизель-генераторов. Кроме того, мэр города добавил, что во Львове был остановлен общественный транспорт.

Он также добавил, что завтра дети пойдут в школу, поскольку школы и садики будут работать. "Несмотря ни на что, работаем и показываем пример нашей стойкости", – подчеркнул Садовый.

Город готов к разным сценариям

Во Львове около 6 тысяч укрытий, тысяча из них уже оборудована печками, к тому же там есть запасы дров и медикаментов. Также во Львове оборудованы дополнительные пункты обогрева.

Мы будем жить и показывать нашу твердость. Наша задача, чтобы город работал,

– подчеркнул городской голова Львова.

Более того, накануне появилась информация, что городские власти будут компенсировать ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) 50% стоимости закупаемых ими электрогенераторов. Садовый сообщил, что заявки подали уже около сотни Объединений.

Кроме того, стоимость компенсируют и ОСМД, которые приобрели генератор раньше.

Садовый рассказал о ситуации во Львове после атаки России: смотрите видео

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