Впрочем, некоторые дома могут быть без света, поскольку в городе продолжаются плановые отключения электроэнергии. Об этом в своем телеграме написал городской глава Львова Андрей Садовый, передает 24 канал.
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Львов вернулся к нормальному режиму
Кроме того, львовский мэр сообщил, что все городские службы работают. А также поблагодарил Вооруженные Силы и тех, кто неустанно выполняет свою работу.
Как город приходил в себя от последствий сегодняшней атаки России
Накануне в эфире 24 канала Садовый рассказал, что сегодня львовяне испытали серьезные проблемы, поскольку электроснабжения фактически не было, а воду подавали с помощью дизель-генераторов. Кроме того, мэр города добавил, что во Львове был остановлен общественный транспорт.
Он также добавил, что завтра дети пойдут в школу, поскольку школы и садики будут работать. "Несмотря ни на что, работаем и показываем пример нашей стойкости", – подчеркнул Садовый.
Город готов к разным сценариям
Во Львове около 6 тысяч укрытий, тысяча из них уже оборудована печками, к тому же там есть запасы дров и медикаментов. Также во Львове оборудованы дополнительные пункты обогрева.
Мы будем жить и показывать нашу твердость. Наша задача, чтобы город работал,
– подчеркнул городской голова Львова.
Более того, накануне появилась информация, что городские власти будут компенсировать ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) 50% стоимости закупаемых ими электрогенераторов. Садовый сообщил, что заявки подали уже около сотни Объединений.
Кроме того, стоимость компенсируют и ОСМД, которые приобрели генератор раньше.
Садовый рассказал о ситуации во Львове после атаки России: смотрите видео
Массированная атака России 23 ноября: что известно
- В среду, 23 ноября, на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. В ряде областей зафиксировали прилеты. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции.
- В результате массированной ракетной атаки произошли изменения в работе украинских атомных электростанций. В частности, на 3 украинских АЭС сработала аварийная защита. Речь идет о Хмельницкой, Ровненской и Южноукраинской атомных станциях. В то же время, Запорожская АЭС – в режиме полного блекаута.
- Россия выпустила по Украине около 70 крылатых ракет и дронов. Силы ПВО сбили 51 ракету и 5 беспилотников. Оккупанты запускали ракеты по объектам критической инфраструктуры из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.
- Только на украинскую столицу враг направил 31-й смертоносный снаряд. К сожалению, в результате действий россиян есть жертвы среди гражданского населения Киева. Известно о 3 погибших и 11 раненых – 10 из них оказались в больнице.