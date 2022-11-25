Нагадаємо, в Україні стався блекаут після останньої атаки Росії. Наші енергетики працюють цілодобово.

Важливо Об'єкти, що не добили, є ціллю наступних атак: у ДТЕК розповіли, хто зливає дані росіянам

Що зараз відбувається у Києві

Як розповіли в Київській міській військовій адміністрації, наразі 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікується стабілізація ситуації.

Також у столиці відновлюється теплопостачання. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

Щодо мобільного зв’язку, то функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці. Втім, за його словами, половина споживачів поки без електроенергії.

Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години,

– сказав мер.

Зверніть увагу! 25 листопада у Києві не діють планові графіки відключень електроенергії. У столиці та області продовжують діяти екстрені вимкнення світла.

Взимку з Києва можуть вивезти частину людей

На тлі атак Росії на енергетичну інфраструктуру України взимку з Києва можуть вивезти частину населення. Однак наразі про евакуацію не йдеться. Мер Віталій Кличко заявив, що люди, які мають будинки за Києвом, можуть взимку тимчасово перебувати там.

Кличко не виключає тимчасового переселення певних категорій людей до передмістя столиці, але наголосив, що це – не евакуація. За його словами, ключова мета росіян полягає в тому, щоб українці поїхали на Захід і залишили їм країну.

Варте уваги – Чи залишать Київ повністю без світла: дивіться відео