Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону. Нагадаємо, що в Україні стався блекаут після останньої атаки Росії.

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За словами Сахарука, багато інформації було доступно в інтернеті ще до війни. Багато людей працювали в українській енергетиці і вчилися в Україні, а працюють зараз в Росії. Тому знайти когось, хто знає, як працює енергосистема, нескладно.

Єдине, я думаю, що використовується інформація з місця події, щоб зрозуміти, яка шкода була спричинена. Я думаю, працюють люди на місці, дивляться, що відбулося, можливо фотографують чи просто усно доповідають, що трапилось. Тому що ті об'єкти, що не добили, вибачте за сленг, є об'єктом наступних атак,

– заявив виконавчий директор ДТЕК.

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