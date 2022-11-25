Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона. Напомним, что в Украине произошел блэкаут после последней атаки России.

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По словам Сахарука, много информации было доступно в интернете еще до войны. Многие работали в украинской энергетике и учились в Украине, а работают сейчас в России. Поэтому найти кого-нибудь, кто знает, как работает энергосистема, несложно.

Единственное, я думаю, что используется информация с места происшествия, чтобы понять, какой вред был нанесен. Я думаю, работают люди на месте, смотрят, что произошло, возможно, фотографируют или просто устно докладывают, что случилось. Потому что недобитые объекты, извините за сленг, являются объектом следующих атак,

– заявил исполнительный директор ДТЭК.

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