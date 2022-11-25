Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона. Напомним, что в Украине произошел блэкаут после последней атаки России.
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Кто сливает данные россиянам
По словам Сахарука, много информации было доступно в интернете еще до войны. Многие работали в украинской энергетике и учились в Украине, а работают сейчас в России. Поэтому найти кого-нибудь, кто знает, как работает энергосистема, несложно.
Единственное, я думаю, что используется информация с места происшествия, чтобы понять, какой вред был нанесен. Я думаю, работают люди на месте, смотрят, что произошло, возможно, фотографируют или просто устно докладывают, что случилось. Потому что недобитые объекты, извините за сленг, являются объектом следующих атак,
– заявил исполнительный директор ДТЭК.
Массированная ракетная атака Украины
- 23 ноября Россия массированно атаковала энергетическую систему Украины, выпустив около 70 ракет и дронов.
- В Киеве попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии.
- Также в Киеве после обстрелов не было водоснабжения.
- Российские террористы атаковали Киевскую область, где попали в жилой дом. В результате обстрела погибли 6 человек.
- Также прилеты зафиксировали во Львовской области, после чего в области частично исчез свет.
- В результате российских атак без света также осталась и Молдова.
- Позже стало известно, что из-за ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.
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