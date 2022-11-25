Еще одна мечта оккупантов – оставить украинцев без связи и возможности пообщаться с родными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном обращении к украинцам, сообщает 24 канал .

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Власти готовятся противодействовать планам оккупантов

На заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое состоялось 24 ноября, отдельное внимание уделили системе связи .

Что бы ни планировали террористы, нужно сохранить связь. Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, террористы хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали друг друга,

– заявил президент.

Поэтому украинские власти уже нарабатывают определенные решения, чтобы избежать такого сценария.

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