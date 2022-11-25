Ще одна мрія окупантів – залишити українців без зв'язку й можливості поспілкуватися з рідними. Про це заявив президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні до українців, повідомляє 24 канал.
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Влада готується протидіяти планам окупантів
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке відбулося 24 листопада, окрему увагу приділили системі зв'язку.
Що б не планували терористи, маємо зберегти зв'язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинились без світла і тепла, терористи хочуть ізолювати нас один від одного і зробити так, щоб ми не відчували один одного,
– заявив президент.
Тож українська влада вже напрацьовує певні рішення, щоб уникнути такого сценарію.
Зеленський звернувся до українців: відео
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Україна – без світла: останні новини
- З початку жовтня росіяни активно й масово обстрілюють енергетичні об'єкти в Україні. Терором цивільного населення вони хочуть схилити нашу владу до переговорів на вигідних для Кремля умовах.
- Українці – незламні. Відключення світла тривожать нас менше, ніж життя з окупантами. До речі, так само, як і в Молдові. Громадяни цієї країни, які теж опинилися без світла через ракетні обстріли України, запустили у мережі флешмоб-звернення до росіян "У темряві, але без вас".
- Після чергової ракетної атаки, яка трапилася 23 листопада, майже вся Україна опинилася без електроенергії. До вечора у більшості регіонів вдалося відновити світло, однак там одразу ж запровадили графіки відключень.
- У Києві станом на вечір 24 листопада 60% міста залишають без світла.