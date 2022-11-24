Під час масштабної ракетної атаки по Україні світло зникло не лише на території нашої держави, а й у сусідній Молдові. З цієї нагоди молдавани запустили флешмоб.

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Як у Молдові реагують на відключення світла

У соціальних мережах мешканці Молдови публікують фото при свічках, банери "Росія – держава-терористка" та світлини в темноті. До всіх дописів люди додають напис "У темноті, але без вас".

"Світло погасло, але ми мобілізувалися разом із командою та зробили те, що вміємо найкраще – свою роботу. Цю війну маємо припинити. Негайно".

"Я маю світло, але немає спокою. Почуваюся безсилою, і на думку спадає тільки лайка. Але я точно знаю, що ніяке зло не вічне".

До флешмобу долучилися політики, активісти, журналісти та звичайні користувачі мережі.

Як громадяни Молдови реагують на відключення світла / Скриншоти з соцмереж

У Молдові – масові відключення світла

Енергосистеми України та Молдови пов'язані, то ж після того, як Росія 23 листопада атакувала енергетичну інфраструктуру нашої держави, світло зникло й у Молдові.

Президентка країни Майя Санду заявила, що Росія залишила Молдову у темряві. До речі, електроенергії нема і в невизнаному Придністров'ї, яке контролюють російські бойовики.

Санду зазначила, що наразі усі державні установи працюють для того, щоб жителям Молдови повернути електроенергію.

Крім того, президентка скликала засідання вищої ради безпеки та нацкомісії з євроінтеграції.

15 листопада, під час попередньої масової ракетної атаки України, Молдова також була без світла.

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