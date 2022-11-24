Під час масштабної ракетної атаки по Україні світло зникло не лише на території нашої держави, а й у сусідній Молдові. З цієї нагоди молдавани запустили флешмоб.
Читайте також Через атаку по Україні світло зникло в Молдові: поліція повідомляє про транспортний колапс
Як у Молдові реагують на відключення світла
У соціальних мережах мешканці Молдови публікують фото при свічках, банери "Росія – держава-терористка" та світлини в темноті. До всіх дописів люди додають напис "У темноті, але без вас".
- "Світло погасло, але ми мобілізувалися разом із командою та зробили те, що вміємо найкраще – свою роботу. Цю війну маємо припинити. Негайно".
- "Я маю світло, але немає спокою. Почуваюся безсилою, і на думку спадає тільки лайка. Але я точно знаю, що ніяке зло не вічне".
До флешмобу долучилися політики, активісти, журналісти та звичайні користувачі мережі.
Як громадяни Молдови реагують на відключення світла / Скриншоти з соцмереж
У Молдові – масові відключення світла
- Енергосистеми України та Молдови пов'язані, то ж після того, як Росія 23 листопада атакувала енергетичну інфраструктуру нашої держави, світло зникло й у Молдові.
- Президентка країни Майя Санду заявила, що Росія залишила Молдову у темряві. До речі, електроенергії нема і в невизнаному Придністров'ї, яке контролюють російські бойовики.
- Санду зазначила, що наразі усі державні установи працюють для того, щоб жителям Молдови повернути електроенергію.
- Крім того, президентка скликала засідання вищої ради безпеки та нацкомісії з євроінтеграції.
- 15 листопада, під час попередньої масової ракетної атаки України, Молдова також була без світла.
До теми – що відбувається на Харківщині без світла: відео