Во время масштабной ракетной атаки по Украине свет исчез не только на территории нашего государства, но и в соседней Молдове. По этому случаю молдаване запустили флешмоб.
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Как в Молдове реагируют на отключение света
В социальных сетях жители Молдовы публикуют фото при свечах, баннеры "Россия – государство-террорист" и фотографии в темноте. Ко всем сообщениям люди добавляют надпись "В темноте, но без вас".
- "Свет потух, но мы мобилизовались вместе с командой и сделали то, что умеем лучше всего – свою работу. Эту войну нужно прекратить. Немедленно".
- "У меня свет, но нет покоя. Чувствую себя бессильным, и на ум приходит только ругательства. Но я точно знаю, что никакое зло не вечно".
К флешмобу подключились политики, активисты, журналисты и обычные пользователи сети.
Как граждане Молдовы реагируют на отключение света / Скриншоты из соцсетей
В Молдове – массовые отключения света
- Энергосистемы Украины и Молдовы связаны, поэтому после того, как Россия 23 ноября атаковала энергетическую инфраструктуру нашего государства, свет исчез и в Молдове.
- Президент страны Майя Санду заявила, что Россия оставила Молдову в темноте. Кстати, электроэнергии нет и в непризнанном Приднестровье, контролируемом российскими боевиками.
- Санду отметила, что все государственные учреждения работают для того, чтобы жителям Молдовы вернуть электроэнергию.
- Кроме того, президент созвала заседание высшего совета безопасности и нацкомиссии по евроинтеграции.
- 15 ноября, во время предыдущей массовой ракетной атаки по Украине, Молдова также была без света.
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