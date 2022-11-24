Во время масштабной ракетной атаки по Украине свет исчез не только на территории нашего государства, но и в соседней Молдове. По этому случаю молдаване запустили флешмоб.

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Как в Молдове реагируют на отключение света

В социальных сетях жители Молдовы публикуют фото при свечах, баннеры "Россия – государство-террорист" и фотографии в темноте. Ко всем сообщениям люди добавляют надпись "В темноте, но без вас".

"Свет потух, но мы мобилизовались вместе с командой и сделали то, что умеем лучше всего – свою работу. Эту войну нужно прекратить. Немедленно".

"У меня свет, но нет покоя. Чувствую себя бессильным, и на ум приходит только ругательства. Но я точно знаю, что никакое зло не вечно".

К флешмобу подключились политики, активисты, журналисты и обычные пользователи сети.

Как граждане Молдовы реагируют на отключение света / Скриншоты из соцсетей

В Молдове – массовые отключения света

Энергосистемы Украины и Молдовы связаны, поэтому после того, как Россия 23 ноября атаковала энергетическую инфраструктуру нашего государства, свет исчез и в Молдове.

Президент страны Майя Санду заявила, что Россия оставила Молдову в темноте. Кстати, электроэнергии нет и в непризнанном Приднестровье, контролируемом российскими боевиками.

Санду отметила, что все государственные учреждения работают для того, чтобы жителям Молдовы вернуть электроэнергию.

Кроме того, президент созвала заседание высшего совета безопасности и нацкомиссии по евроинтеграции.

15 ноября, во время предыдущей массовой ракетной атаки по Украине, Молдова также была без света.

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